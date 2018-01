Luis Suárez acaba con el maleficio de Anoeta (2-4)

El Barcelona sigue a victoria por partido camino de un nuevo título de Liga. Ante la Real Sociedad, hizo lo más difícil tras remontar un 2-0 y conseguir un épico triunfo ante la Real Sociedad. William José y Juanmi adelantaron a los donostiarras pero ahí fue cuando apareció Luis Suárez para mantener la distancia con el Atlético en Liga. El uruguayo asistió a Paulinho en el 2-1 y anotó un doblete para que los culés salieran por primera vez en 11 años con los tres puntos de Anoeta. Messi sentenció de falta directa en los últimos minutos.

Y es que el Barcelona tenía una cuenta pendiente con Anoeta, estadio donde se había dejado puntos en sus últimos siete enfrentamientos. La última victoria databa de 2007 y eso es demasiado para un equipo de quilates como el azulgrana. En terreno maldito, el equipo de Valverde tenía la oportunidad de dejar al Real Madrid a nada más y nada menos que 19 puntos (con un partido más) y mantener en una distancia considerable de nueve al Atlético de Madrid, que ya es la gran alternativa después de la renuncia del actual campeón. Y lo consiguió. En su día entrenadores como Guardiola, Vilanova, Martino o Luis Enrique no fueron capaces de salir victoriosos de Donosti así que la afrenta del Txingurri era de aúpa.

Pensando en guerras venideras relacionadas con la Copa del Rey y en que este partido había que exhibir músculo, el técnico culé dejó a Andrés Iniesta en el banquillo y dio entrada en la alineación titular a un André Gomes que ha pasado desapercibido desde que llegó y que se coló en el once en un partido importante. Decisión sorprendente. Pero bueno, estaba Messi y eso hace menos trascendente toda decisión técnica.

Pero fue Luis Suárez el que tuvo la primera. El uruguayo esquivó a Llorente pero el balón se le quedó largo tras presentarse ante Rulli. No era una ocasión, si no una declaración de intenciones. Sólo tres minutos después, Leo Messi apareció para filtrar un pase sobresaliente que no llegó a las botas de Sergi Roberto porque el meta argentino volvió a estar atento en la salida. Después, el ’10’ pudo hacer el primero pero su disparó besó la escuadra. No habían pasado diez minutos de partido y el conjunto culé ya había rondando el gol en dos ocasiones. Todo pintaba a que el mal fario en San Sebastián se acababa.

Pero ahí llegó el gol de la Real Sociedad. Xabi Prieto la puso desde la derecha, William José buscó la espalda de los centrales del Barcelona y conectó un cabezazo perfecto que primero botó sobre el césped y después se metió dentro de la red besando el larguero. El Barcelona había comenzado con más ansia pero el conjunto donostiarra fue el primero en golpear. Había partido y los fantasmas culés volvían por Anoeta. El gol encendió a la Real que gozó de otra buena ocasión en botas de canales. El mando era donostiarra y el líder estaba aturdido y jugando los peores minutos de toda la liga.

A consecuencia de este dominio, llegó el segundo gol de la Real Sociedad, obra de William José, pero el árbitro González González lo anuló de forma incomprensible. El colegiado vio una falta de Zurutuza sobre Rakitic después de que el centrocampista croata se tirara sobre la hierba de forma clara tras perder el balón. Y Anoeta estalló. En medio del jaleo, Jordi Alba estuvo a punto de empatar a la contra. Y todo se encendió aún más. A la jugada siguiente, como suele ser habitual, Ter Stegen salvó el enésimo tanto de la temporada después de sacar una buena mano después de un disparo raso de Sergio Canales.

Pero lo peor estaba por llegar para el Barcelona. Canales apareció para filtrar un pase por las nubes a Juanmi y el delantero, tras realizar un buen desmarque cruzado, le pegó con el alma para que el balón se fuera al fondo de la red tras tocar en Jordi Alba. La Real estaba animando la Liga y lo más importante es que se lo estaba mereciendo. Al borde del descanso, cuando más drama había para los culés, Luis Suárez corrió por la derecha, la puso, y Paulinho anotó su octavo gol de la temporada para meter a su equipo en el partido.

Luis Suárez obra la remontada

La segunda mitad comenzó con otro aviso de la Real Sociedad. Canales recortó bien ante Vermaelen y Ter Stegen volvió a ser héroe atajando de forma notable el disparo lejano. Acto seguido, Messi se presentó solo ante Rulli después de un buen pase de Luis Suárez pero se escoró demasiado y no pudo meterla dentro de la red. Se presentaba una buena segunda mitad. Y ahí fue cuando Luis Suárez hizo magia. Leo Messi se la cedió cerca del pico del área y el uruguayo elevó el balón al cielo para hacer un centro a la escuadra que besó las telarañas. Gol para enmarcar, empate y existía la sensación de que el Barcelona podía hacer lo más difícil después de ir dos goles por abajo en el marcador.

Por temor a perder tras todo lo remado, ambos equipos bajaron las revoluciones tras el gol del uruguayo. La Real amenazaba con la presión alta de la primera mitad pero era fogueo. Todo hasta que volvió a parecer Luis Suárez. El uruguayo se convirtió en el héroe del partido después de recibir un balón que le dejó sólo ante Rulli y definir como él sólo sabe hacer. Remontada culminada. El Barcelona había hecho lo imposible y todo hacía indicar que saldría de San Sebastián con los tres puntos en el bolsillo por primera vez desde 2007.

Porque ni siquiera sufrió. A falta de cinco minutos, Leo Messi transformó de forma magistral una falta lejana donde Rulli pudo hacer más. El Barcelona había vuelto a dar otro golpe sobre la mesa en la Liga y en Anoeta, donde volvió a ganar 11 años después. Y todo con ello con el Real Madrid a 19 puntos de distancia, el Atlético a 9 y sin ninguna derrota en la primera vuelta. La Liga tiene color azulgrana.