Cassano quiere volver: “Todo el mundo piensa que ya no puedo hacerlo y no es verdad”

Antonio Cassano quiere volver a calzarse las botas. El italiano lo confiesa en una entrevista concedida al Corriere dello Sport, en la que asegura que pesa lo mismo que cuando fue al Mundial de 2014 y que trabaja todos los días para volver a sentirse futbolista.

“Mírame, no tengo barriga y peso 85 kilos, el mismo peso que cuando fui al Mundial de Brasil. Voy dos veces al día a un campo en Carasco, a la salida de Chiavari, y sigo el programa de mi exentrenador Tibaudi”, señala el que fuera jugador del Real Madrid.

Tantas son sus ganas de volver, que no se define como un exfutbolista. “Básicamente soy futbolista porque entreno todos los días, pero no tengo una propuesta satisfactoria. Todo el mundo piensa que ya no puedo hacerlo… No es verdad: ahora trabajo más que antes y si me llega una oportunidad que me hace feliz, estaré listo. Estoy cansado de sentir que peso 20 kilos más“, comenta.

Cassano también desvela como es su día a día: “Por la mañana, el despertador suena a las 7:00, a las 7:40 voy al colegio para llevar a los niños. Entreno de 8:30 a 9:30, llegó a casa para almorzar y a las 14:30 el segundo entrenamiento de 60-70 minutos. A las 16:30 ‘vuelo’ para recoger a los niños, estoy con ellos hasta la cena y jugamos. Mi vida es muy hermosa“.

Por último, al ser preguntado por el actual nivel del fútbol italiano, es contundente: “Higuaín, Pjanic y Buffon son los tres únicos campeones de la Serie A“.