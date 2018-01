El Mundial que podría jugar Tabarnia… y ganarlo

Este verano se disputa el Mundial de Rusia de 2018, sin embargo, no es la única Copa del Mundo que se juega este año en el mundo del fútbol. Poco antes de que comience la cita de Rusia, del 31 de mayo al 10 de junio en Londres se disputará la tercera edición del campeonato del mundo CONIFA. El torneo lo disputan 16 equipos que representan a 16 territorios, naciones, micronaciones, estados no reconocidos, regiones, dependencias o minorías que no están incluidas en la FIFA y en el que podría jugar Tabarnia.

Tabarnia nace con la intención de separarse del independentismo. Según sus impulsores, es una plataforma que defiende la creación de una nueva comunidad autónoma, separa de la actual Cataluña, y que está formada por parte de Tarragona y Barcelona con la idea de aislarse de los separatistas. En caso de llevarse a cabo, al no estar reconocida por la FIFA, podría tener opciones de clasificarse para el Mundial CONIFA.

En esta Copa del Mundo están representadas selecciones de cinco de la seis confederaciones FIFA: Europa, África, América del Norte, Asia y Oceanía. Sudamérica es la única confederación que no tiene representación en este Mundial. Además, en esta tercera edición, la CONIFA ha logrado aumentar el número de selecciones participantes en este peculiar Mundial, que ha pasado de 12 a 16, con Kiribati como debutante.

Las 16 selecciones que pelearán por ganar el Mundial CONIFA son:

Tamil Eelam (Asia): representan al estado de facto de Tamil, en el norte y este de Sri Lanka.

Abjasia (Europa): Es un país de facto que declaró su independencia unilateral de Georgia en 1992.

Felvidék (Europa): Representa a la minoría húngara de Felvidék, territorio que actualmente pertenece a Eslovaquia.

Armenia Occidental (Asia): Representan a la población armenia que reside en el territorio turco reclamado por Armenia.

Barawa (África): Representan a la población somalí de Inglaterra.

Tíbet (Asia): Zona del Himalaya ocupada por China.

Kiribati (Oceanía): País oceánico no afiliado a la FIFA.

Cascadia (América del Norte): Región de Estados Unidos y Canadá (Oregón, Washington y la provincia canadiense de Columbia Británica).

Padania (Europa): Región del norte de Italia.

Chipre del Norte (Europa): Representa a la región del norte de Chipre, de filiación turca.

Punjab (Asia): Región entre India y Pakistán.

Unión de coreanos de Japón(Asia): Representan a la diáspora coreana que reside en el país nipón. Es también un club de las categorías inferiores del fútbol japonés.

Matabelelandia(África): Zona occidental de Zimbabue.

Cabilia (África): Región histórica del norte de Argelia.

Ellan Vannin (Europa): Representa a la Isla de Man.

Székely (Europa): Parte del este de Transilvania, Rumanía.