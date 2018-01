Real Sociedad vs Barcelona: Alineaciones, horario y canal de televisión

Uno de los partidos destacados de la jornada por el nivel de ambos conjuntos. En Anoeta se espera una buena versión de la Real Sociedad que pueda dar la cara ante el Barcelona. El equipo culé sigue hacia arriba y comienza a recuperar a efectivos.

Posible alineación de la Real Sociedad

Rulli (Toño), Odriozola, Navas, Llorente, Kevin, Zurutuza, Illarramendi, Xabi Prieto, Januzaj, Willian José y Oyarzabal.

Pese al último tropiezo ante el Leganés, la Real sigue teniendo a Illarramendi, Oyarzabal, Xabi Prieto o Willian José como artilleros y facturadores de puntos. Diego Llorente es uno de los centrales que mejor puntúa hasta el momento.

Íñigo Martínez no estará ante el Barcelona por molestias en el gemelo. Navas vuelve al once junto a Diego Llorente. Kevin y Januzaj volverán al equipo titular, al que no se le esperan más cambios si las molestias de Rulli no van a más.

Posible alineación del Barcelona

Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho (Dembele), Messi y Luis Suárez.

Cualquier jugador blaugrana es sinónimo de acierto esta temporada. Messi y Luis Suárez ha comenzado ya a sumar más de diez puntos por jornada y otros como Sergi Roberto, Alba, Paulinho, Rakitic e Iniesta no dejan de pisar el acelerador.

Con la vuelta de Busquets al once, Valverde tiene que elegir entre Dembélé y Paulinho. Se mantendrá a Iniesta y Rakitic. En la defensa, Vermaelen seguirá siendo la pareja de un Piqué que vuelta a la titularidad.

¿Dónde ver por televisión el Real Sociedad vs Barcelona?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Real Sociedad vs Barcelona?

Domingo, 14 de enero, a las 20:45 horas.

