Harry Kane, la estrella del Tottenham, no tiene techo. El delantero inglés es uno de los atacantes más en forma del momento y tiene muy clara cual es su meta. ‘‘Quiero estar todos los años por delante de Messi y Cristiano”, en una entrevista a ESPN.

Kane también habló de la temporada del Tottenham, el delantero reconoce la superioridad del City en la Premier. ”Nos hubiera gustado hacerlo mejor, pero el City se nos ha escapado. No podemos desanimarnos, estamos haciendo una buena temporada. Estamos vivos en Champions y en FA Cup. Tenemos que centrarnos en estas dos competiciones y esperar al año que viene”, explicó.

El británico también se muestra muy emocionado por el nuevo estadio que están haciendo los Spurs: ”Va a ser increíble, la atmósfera que se va a crear va a hacer que los equipos que vayan allí pasen dificultades”.

A pesar de que Kane quiere estar por delante de Messi y Cristiano, no duda en reconocer que “serán los mejores jugadores de la historia. Estar a su altura e incluso, por delante de ellos, para mí, es un orgullo”.

El fútbol y sus sacrificios

”He sacrificado la mayor parte de mi tiempo por el fútbol. Entras, entrenas, juegas y descansas. Es la vida de un futbolista. No me quejo porque es algo que me gusta hacer”, explicó Kane.

“No todos los futbolistas hacen lo que yo hago. Algunos pueden salir a comer por ahí, yo opino que es mejor ir a descansar y estar con la familia para dar lo mejor de mí”, añade.

Kane se cuida hasta extremos insospechados: “No se trata de eliminar toda la comida mala. Se trata de saber qué comer y en que cantidad. Saber eso, me ayuda a recuperarme”.

Por último, desveló con quién le hubiera gustado compartir vestuario. ‘‘El brasileño Ronaldo. Su habilidad, su juego…tenía todo”, lo tiene claro.