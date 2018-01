Las redes se ríen de Bellerín por ir en pijama a la Fashion Week de Londres

El fútbol y la moda cada vez están más unidos, pero hay jugadores que parecen haber traspasado la frontera a la hora de lucir sus atuendos en ciertos eventos. Uno de los jugadores más prometedores de España, Héctor Bellerín, desató una corriente de comentarios en las redes sociales al ser fotografiado en pijama en la Fashion Week de Londres, ciudad en la que reside.

El lateral del Arsenal revolucionó la Fashion Week con dos de sus looks, uno de ellos especialmente llamativo, en el que incluía un pijama dorado y unas zapatillas de lo más extravagante. “Yo fliparía más con las pintas de Bellerín”, rezaba uno de los tuiteros, alucinando con el atrevimiento del jugador.

Algunos usuarios de la red social optaron por alabar, en tono irónico, la valentía de Bellerín a la hora de escoger su vestimenta. “Bellerín en pijama y zapatillas por Londres. Siempre he querido hacer esto, pero me faltaron pelotas y se me han adelantado”.

Yo fliparia mas con las pintas de Bellerin, la verdad pic.twitter.com/vVBLdgeHnV — H10 (@HCFanego) 9 de enero de 2018

SIEMPRE AL TOP. Héctor Bellerin acudió a la Fashion Week de Londres con este atrevido look valorado en 3.000 euros 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/frdrgbjU2Y — Pasión Fútbol (@PasionFutbolFC) 9 de enero de 2018

No es fake. Es Héctor Bellerín en la fashion week de London. pic.twitter.com/YKsogJgLQq — Ignacio Miguélez (@IgnacioMiguelez) 8 de enero de 2018

Bellerín cada vez se parece más a Kylo Ren pic.twitter.com/FdWeqoUzcu — Rubén Veira (@rubenkp7) 9 de enero de 2018

Héctor Bellerín se ha pasado esta semana por la Fashion Week de Londres de esta guisa. Siempre es útil vestirse con un pijama por si te da sueño pic.twitter.com/SLtmOTYjZa — La media inglesa (@LaMediaInglesa) 8 de enero de 2018