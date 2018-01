Conte reta a Mou: “Habrá una oportunidad de que lo aclaremos en una habitación”

Antonio Conte y José Mourinho continúan con su guerra dialéctica a través de las ruedas de prensa, donde cada semana continúan protagonizando un cruce de declaraciones atacándose. “Cuando juguemos contra el Manchester United, habrá una oportunidad de que aclaremos la situación él y yo en una habitación”, dijo el técnico del Chelsea.

Después de que Conte asegurase que Mourinho padecía “demencia senil” y que el técnico luso le reprochase haber amañado partidos, llega un nuevo capítulo en la guerra entre dos de los entrenadores más mediáticos de la Premier League. La última respuesta ha llegado por parte del italiano, que ha retado a The Special One.

“Tendremos la oportunidad de aclararlo todo en una habitación cuando juguemos contra el Manchester United”, respondió Antonio Conte. Pero el entrenador del Chelsea fue más allá. “Estaré listo, pero no creo que él lo esté”, añadió el entrenador del Chelsea.

“Es su manera de ser y no me sorprende. Cuando insultas e intentas ofender a una persona, eres un hombre pequeño”, dijo sobre las declaraciones de Mourinho que en las que le acusaba de haber amañado encuentros. “Era un hombre pequeño en el pasado, en el presente y lo será en el futuro. No es una sorpresa”, agregó Antonio Conte.

Además, continuó arremetiendo contra José Mourinho. “¿Tengo aspecto de una persona que lamenta las cosas? Yo creo que no. No olvidaré las palabras que dijo. Esto no es un problema entre clubes. Es un problema entre él y yo”, comentó el ex entrenador de la Juventus.

Después de varias semanas en las que el intercambio de mensajes entre ambos entrenadores es habitual, habrá que esperar la respuesta de José Mourinho a las últimas declaraciones de Antonio Conte.