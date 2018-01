Desde hace años han vendido un mensaje distinto, pero el Barcelona también tira de chequera y se olvida de la cantera cuando vienen mal dadas. Después de ver como el Real Madrid enlazaba dos Champions y de la marcha de Neymar, el equipo presidido por Josep María Bartomeu ha tirado la casa por la ventana en los mercados de invierno y verano haciendo el mayor gasto en fichajes de toda la historia del club catalán.

Exactamente han sido 307 millones la cantidad que ha invertido el club catalán para esta temporada 2017/2018. Una cantidad que supera con creces a la gastada en verano de 2014 cuando pagó 166 kilos tras fichar a Luis Suárez, Mathieu, Vermaelen, Rakitic, Douglas y dos porteros, Ter Stegen y Bravo. Curiosamente, tal gasto también se realizó después de una Champions League conquistada por el Real Madrid.

Pero lo de este año supera todos los registros de la historia del club. Nunca antes se había gastado tanto y, probablemente, pase mucho tiempo en que se vuelva a realizar una inversión similar. Para entender la magnitud del gasto, en la presente temporada se han gastado 141 millones más que el verano de mayor gasto hasta la fecha.

Y además, en las dos ventanas de verano e invierno también se han realizado los fichajes más caros de la historia del club. En verano llegó Dembelé por 105 millones con unos variables que pueden llegar a 150 y hace unos días superó esta inversión tras anunciar el fichaje de Coutinho por 120 millones que se pueden convertir en 160 en los próximos años.

Gastó 261 millones más que el Madrid

En antaño, desde Barcelona se realizaron críticas por la inversión realizada por Florentino Pérez en fichajes pero ahora han quedado retratados. Y es que esta temporada el club catalán ha gastado hasta 261 millones más que el Real Madrid en futbolistas. Mientras que los culés han hecho récord histórico con 307, en el Bernabéu sólo se invirtieron 46.

Pero esto no es nuevo. En la temporada 2016/2017, donde el Real Madrid barrió en Liga y Champions, el club culé gastó 122 millones mientras que el conjunto blanco sólo pagó 30 por jugadores. Estos números demuestran que el Barcelona, como hacen todos los equipos del mundo, también tira de cartera cuando las cosas no funcionan. El Real Madrid no era el malo de la película.