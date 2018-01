Ribéry: “Para mí el Balón de Oro de 2013 fue como un robo”

Franck Ribéry realizó una entrevista para Canal + Francia en la que repasó algunos momentos de su carrera deportiva, como el Balón de Oro de 2013 que ganó Cristiano Ronaldo que, en su opinión, debería habérselo llevado él. El francés se sinceró con Dacourt Olivier sobre lo que le supuso no ganar el galardón aquel año. “Para mí fue como un robo”, dijo. No le gustó en absoluto la designación del portugués y todavía lo recuerda con indignación.

“Tuve el apoyo de algunos franceses, pero no tuve a todo mi país detrás. Vi con mis propios ojos a gente, a franceses, incluso a entrenadores diciendo: es Cristiano Ronaldo (para el Balón de Oro). ¿Crees que Portugal hubiera querido a Messi o Ribéry? Imposible. ¿Crees que Argentina hubiera querido que Ronaldo o Messi fueran Balón de Oro? Imposible”, espetó el jugador del Bayern.

Ese año, Ribéry había sido una pieza fundamental para que el cuadro bávaro conquistara todos los títulos posibles (Bundesliga, Copa de Alemania, Champions, las dos Supercopas de Europa y de España y el Mundial de Clubes). Se metió entre los finalistas al Balón de Oro junto a las dos grandes estrellas de este deporte, Messi y Cristiano.

Campaña o paranoia

A pesar de la dura competencia que tenía en los dos cracks, el francés confiaba en llevarse el gato al agua: “No todo el mundo en Francia quería que ganase el Balón de Oro. No creo que pueda ser profeta en mi tierra y menos en nuestro país”. Cinco años después su enfado por no conseguir alzarse con el trofeo sigue estando presente.

Todavía tiene la espinita clavada de no haber conseguido el que habría sido el primer Balón de Oro de su historia. Terminó tercero en las votaciones con un 23% de los votos frente al 27% que obtuvo el astro luso del Real Madrid y el casi 25% que se llevó Leo Messi.