Las redes retratan a Xavi tras defender a Qatar pese a su falta de democracia

Cada vez que Xavi habla sube el pan. Aunque que esté a kilómetros de España viviendo un retiro dorado en Qatar, el ex del Barcelona siempre tiene la capacidad para sacar a todo el mundo de sus casillas a través de las palabras. En esta última ocasión ha mezclado el procés catalán con la democracia de Qatar y ha incendiado las redes sociales.

Porque Xavi viene siendo tendencia desde que esta semana subiera una foto a las redes sociales mientras votaba para las elecciones catalanas desde la embajada española en Doha ataviado con una camiseta amarilla. Esta prenda era un homenaje a los ‘presos políticos’ y dejaba claro la posición de Xavi con respecto a la independencia.

Esta foto trajo cola y ya en su día muchos usuarios de las redes le recriminaron que se posicionara así viviendo en Qatar. Por ello fue cuestionado en una entrevista para ‘La Vanguardia’ y su respuesta ha cabreado aún más a la gente. “Mi país no es Qatar. Es cierto que no hay un régimen democrático, pero la gente es feliz. Están encantados con la familia real, llevan sus fotografías en el coche, les dan un sueldo por ser de allí, cuidan a sus ciudadanos…”, estás fueron las palabras de futbolista que tampoco dudó en volver a posicionarse a favor del derecho a decidir.

El catalán dejó claro que está “no a favor de la independencia, sino del derecho a decir”. Así, también dejó caer que la situación en Cataluña “clama al cielo” porque en las pasadas ha quedado claro que una mayoría “quiere referéndum”.

— Xavi Hernández (@XaviHernandez) December 25, 2017

