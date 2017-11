Los aficionados en Wembley: “Nos han dado un baño, pero tenemos 12 Copas de Europa”

Los aficionados del Real Madrid han sufrido desde la grada la dura derrota en Wembley ante el Tottenham Hotspur (3-1). Muchos se han mostrado deprimidios y dolidos ante la cámara de Álvaro Ojeda, el colaborador de OKDIARIO que ha viajado a Londres para este histórico debut blanco en la catedral del fútbol.

“No tenemos laterales, así no vamos a ningún lado” e incluso enfadados, “parece que están en el campo para no hacer nada”, “lo que no puede ser es que hace dos meses le ganásemos tan bien al Barcelona y ahora estemos así”.

Pero otros hinchas estaban tranquilos: “No pasa nada, aquí en el brazo pone un 12, tenemos 12 Copas de Europa, no hay que preocuparse”.