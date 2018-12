Cinco años de misterio en torno a Michael Schumacher

El piloto alemán sufrió un accidente el 29 de diciembre de 2013. Desde entonces, poco se ha sabido sobre el estado de salud de Michael Schumacher, que se encuentra recluido en su residencia de Gland. El diario Bild ha recreado lo sucedido desde el accidente en los Alpes franceses.

Este 29 de diciembre se cumplen cinco años del accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher. El misterio todavía rodea a su propia figura y nada indica que vaya a cambiar en un futuro próximo. Al heptacampeón del mundo de Fórmula 1 le cambió por completo la vida aquella mañana mientras pasaba unos días en familia en los Alpes franceses. Con motivo del aniversario, el diario Bild ha recreado los sucesos de aquel accidente, en el que la vida del ex piloto cambió por completo.

No ha debido de ser un trabajo fácil, pues se dieron a conocer muy pocos datos sobre los sucesos. Lo poco que trascendió es que Schumacher se estrelló cuando bajaba por una pista en la estación de Meribel, cuando circulaba a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora.

El alemán fue recogido en helicóptero y trasladado al hospital de Grenoble, que fue blindado para la ocasión y, sobre todo, para que no se filtrara demasiada información sensible. Se consiguió, pues no trascendió ni una sola imagen de Schumacher ni en el hospital ni en el momento de su traslado.

Tras ser operado, permaneció en coma durante cinco meses y hubo que esperar hasta junio de 2014 para conocer que el piloto más laureado de la historia sería trasladado a Lausana, mientras su residencia en Gland se habilitaba para los cuidados que precisase.

Desde entonces, su familia ha revelado poca información del que fuese un ídolo de masas. Tanto su mujer, Corinna, como su manager, Sabine Kehm, no se han pronunciado acerca del estado de salud en el que se encuentra, aunque las especulaciones no han parado nunca de sucederse, como el posible vídeo del accidente, perteneciente a la cámara on board que llevaba Schumacher en el casco, que estaría en manos de su mujer.

Lo que parece claro es que queda mucho tiempo para volver a ver al ex piloto de Fórmula 1. Schumacher sigue custodiado por su familia y no parece que vaya a transcender ninguna fotografía, ni mucho menos una aparición pública.