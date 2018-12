Jean Todt desvela que vio junto a Schumacher el GP de Brasil por televisión

Jean Todt ha realizado una entrevista en la que desvela que vio el Gran Premio de Brasil junto a Michael Schumacher

Jean Todt ha realizado una entrevista en Auto Bild Motorsport en la que desvela que vio el Gran Premio de Brasil junto a Michael Schumacher. “En realidad, siempre soy cauteloso cuando digo algo. Pero es cierto que vi el Gran Premio de Brasil 2018 en Suiza con Michael Schumacher“, explica.

El presidente de la FIA se mostró muy molesto por la retransmisión, ya que el Gran Premio estuvo acompañado de muchísima publicidad y no pudo comprender la evolución de lo que sucedía en la carrera. “Me sentí muy frustrado porque no podía creer lo que veía después de cinco minutos. Cuando veo una carrera, siempre tengo un iPad a mi lado. Es por eso que la publicidad no me molesta tanto. También entiendo que las cadenas privadas financian su cobertura de esta manera y que el procedimiento cumple con la ley. Pero hubiera deseado una de esas pequeñas ventanas en la esquina donde no me perdería la carrera por completo. Cuando veo una carrera, quiero poder entenderla”, comentó.

No obstante, Todt alabó la labor de los periodistas y explica que siempre aconsejó a Schumacher no decir nada malo sobre ellos: “Los reporteros y comentaristas son muy competentes. No quería criticar eso. Sé lo difícil que es este trabajo. No querría hacer eso y siempre aconsejé a Michael Schumacher que no lo hiciera”.