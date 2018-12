Briatore: “Si Alonso tuviese una oferta de Mercedes o Ferrari volvería”

Flavio Briatore, agente de Fernando Alonso durante muchos años y su mejor amigo en el Gran Circo, habló del futuro del piloto con el que ganó dos Mundial de Fórmula 1. “Si hubiera alguna oferta de Mercedes o Ferrari, ¿volvería? Yo creo que sí. No puedo saberlo, pero haciendo un fantasy del mercado, creo que sí”, afirmó en declaraciones para Sky Sports.

Según el italiano, Alonso y Hamilton son los únicos pilotos con un nivel superior al resto. De hecho, piensa que el asturiano podría ser campeón del mundo por delante de Lewis. “Sólo hay dos equipos: Mercedes o Ferrari, no hay otras soluciones, las otras soluciones es acabar cuarto, quinto o sexto. Creo que con el talento que tiene Alonso, lo pones en el coche correcto y aún podría ser el piloto más fuerte junto con Hamilton. Algún día se darán cuenta los equipos que para ganar el mundial de constructores necesitas dos pilotos fuertes en el equipo, veremos que pasa en unos meses o un año”, apuntó.

Briatore tiene claro que Fernando no se hubiese marchado de la competición si hubiese podido luchar por triunfos. “Lo suyo es un descanso, un ‘ver’, creo que después de tantos años, necesitaba un pequeño descanso, muchos lo han hecho, Prost, Senna… Tomará un año sabático, no estaría yo tan seguro de que no volverá a la categoría. Alonso necesita un periodo de relajación. Tuvo tres años muy frustrantes en los que se comportó de manera impecable. El rendimiento del McLaren fue ridículo y aun así luchó por posiciones que no le correspondían”, zanjó.

Este 2019, Fernando Alonso tendrá como principales objetivos ganar en las 500 millas de Indianápolis y en el Mundial de Resistencia con Toyota, donde defenderá campeonato en las 24 horas de Le Mans.