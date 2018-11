Schumacher soñaba con desaparecer de la vida pública antes de su grave accidente

Sabine Kehm, la portavoz de la familia de Michael Schumacher, dejó claro que la intención del piloto después de su retirada de la Fórmula 1 era desaparecer de la vida pública, algo que ha conseguido por culpa de un gravísimo accidente que le ha hecho desaparecer en los últimos cinco años.

“En general, los medios nunca han sido informados sobre la vida privada de Michael y Corinna. Una vez, en una larga charla, Michael me dijo: ‘No es necesario que me llames el próximo año, estoy desapareciendo’. Creo que fue su sueño secreto poder hacer eso un día. Es por eso que ahora quiero proteger sus deseos y no dejo que nada salga “, adimitió Kehm en la publicación ‘Espejo ‘.

Según se publica en este medio, la portavoz de Schumacher dijo estas palabras en una reunión con diversos medios de comunicación en marzo de 2016. Apenas existen actualizaciones sobre el estado de salud de Schumacher, quien parece estar estable dentro de la gravedad.

Algunos medios han reportado que los costes semanales del tratamiento de Schumacher alcanzan los 150.000 euros, una cantidad que no ha sido desmentida por la familia del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.