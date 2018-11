Sebastian Vettel salió al paso de las declaraciones de Flavio Briatore, quien comparaba la pérdida de Fernando Alonso para la Fórmula 1 con la de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. El tetracampeón del mundo con Red Bull se mostró celoso por dicha afirmación hasta el punto de que despreció el valor real de perder a un campeón de la competición.

“No será más pobre sin Fernando, el mundo sigue girando y lo hace muy deprisa, no sé si veremos una gran diferencia. No lo digo exclusivamente por Fernando, será lo mismo cuando nos vayamos Hamilton o yo, el espectáculo seguirá. Como dice la canción, ‘the show must go on'”, dijo el actual cabeza de cartel de Ferrari.

Por otra parte, Vettel defendió su temporada en la que va a terminar segundo de la clasificación con el mejor coche de la parrilla según los expertos. “¿El mejor coche? Hemos tenido un buen coche, pero no un coche dominante, a final de temporada nos ha faltado velocidad. Es cierto que he cometido errores, pero creo que Ferrari no hubiera sido campeón incluso sin mis errores”, aseveró.

Lo cierto es que Sebastian Vettel acumula siete carreras sin conocer el triunfo con su Ferrari, algo que ha puesto en bandeja de plata el triunfo de Lewis Hamilton en su quinto Mundial de pilotos.