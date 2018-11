La carrera perfecta de Fernando Alonso

Antes de disputar su última carrera de la Fórmula 1 en Abu Dhabi (domingo 25, 14:10), Fernando Alonso hace balance y desvela cuál fue para él su carrera perfecta: el GP de Valencia 2012 Fernando Alonso se marcha por falta de motivación con el proyecto de McLaren

Fernando Alonso disputará este fin de semana en el GP de Abu Dhabi su última carrera como piloto de la Fórmula 1. El asturiano ha hecho balance de sus 17 años en la Fórmula 1 y ha revelado cuál ha sido para él la carrera perfecta: el GP de Valencia 2012.

Tras 17 años en la Fórmula 1, es difícil quedarse con un único momento en la carrera del piloto asturiano, Fernando Alonso. Desde su primer triunfo en Hungría en 2003, la conquista de sus dos Mundiales de F1 en 2005 y 2006 o cualquiera de sus 32 victorias en la F1. Sin embargo, haciendo balance, el piloto asturiano no duda en destacar por encima de todas una carrera, la de Valencia 2012.

“Creo que hay varios momentos. Quizás algunos estén por encima de otros a la hora de ejecutar la carrera. Por ello, escogería el GP de Valencia de 2012, una carrera que si repitiéramos 100 veces, creo que en 99 veces no la ganaría”, comenta Alonso quien entonces competía como piloto de Ferrari.

El piloto español recuerda bien cómo se desarrolló aquella carrera en el circuito urbano de la capital del Turia. “Es una ejecución perfecta de estrategia, muchos adelantamientos y mucho riesgo. Todo fue bien. El coche no era particularmente rápido. No entramos en Q3 en clasificación y terminé doblando a Felipe Massa (su compañero) a falta de 10 vueltas. No estábamos en una posición dominante pero posiblemente sea el mejor recuerdo que tengo”, confiesa el actual piloto de McLaren que este fin de semana echará el cierre a su etapa como piloto de la Fórmula 1.

Este domingo, a partir de las 14:10 horas, se podrá ver a Fernando Alonso disputar su última carrera de la Fórmula 1, el GP de Abu Dabi 2018, en el circuito Yas Marina. El asturiano aprovechará la ocasión para lucir un monoplaza especial con detalles de la bandera de Asturias y de España.