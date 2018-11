Fernando Alonso acaba segundo bajo el diluvio en las 6 Horas de Shanghái

El equipo formado por Fernando Alonso, Nakayima y Buemi acabó en segunda posición las 6 Horas de Shanghái por detrás del otro Toyota, el pilotado por Conway, ‘Pechito’ López y Kobayashi, en una carrera accidentada y marcada por un intenso diluvio durante toda la prueba.

Second red flag! 🔴🔴🔴All cars follow the Safety car and stop in line on the grid again. 🌧️ #WEC #6hShanghai pic.twitter.com/j3XfbkU1LB

A pesar de que el Toyota de Fernando Alonso fue muy superior en pista al de sus rivales y compañeros de equipo, las adversidades –accidentes, errores en boxes y coches de seguridad– se aliaron con el Toyota número 7 y le empujaron a ganar la carrera.

A pesar de este segundo puesto en las 6 Horas de Shanghái, la ventaja en el Mundial WEC de resistencia que aún mantienen Fernando Alonso, Buemi y Nakajima es de 5 puntos sobre Conway, López y Kobayashi. El campeonato está en un puño a falta de las carreras previstas hasta Le Mans 2019 cuando finalizará la temporada de resistencia.

The first three hours of #6hShanghai has been a combination of safety car intervals, red flags and lots of rain! ☔️🇨🇳

We're back to full racing conditions now with both of our cars fighting at the front of the field. Plenty of action still ahead! 👊#Toyota #TS050 @FIAWEC pic.twitter.com/iVMdlaXywn

