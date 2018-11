Fernando Alonso saldrá segundo en las 6 Horas de Shanghái

Fernando Alonso y su compañero Nakajima saldrán en la segunda posición de la parrilla en las 6 Horas de Shanghái. La pole fue para el otro Toyota, el pilotado por Conway y Kobayashi, que se ha impuesto al pilotado por el español por un mínimo margen de 228 milésimas al hacer la media de los mejores tiempos de ambos pilotos.

El Toyota número 7, pilotado por Mike Conway y Kamui Kobayashi, logró la pole en la calificación oficial de las 6 Horas de Shanghái por delante del Toyota número 8, pilotado por Fernando Alonso y Kazuki Nakajima. Les hseparó un exiguo margen 0.228, por lo que el equipo japones saldrá en la primera línea (salida lanzada) de las 6 Horas de Fuji, que se disputan este domingo a partir de las 4.00 de la madrugada hora peninsular española.

Tercero ha sido un sorprendente Rebelliion, el de Lotterer y Brune Senna, que se ha quedado a sólo 0.059 del segundo de los Toyota este sábado, por lo que los dos ruedas motrices han presentado por primera vez opciones reales de victoria en lo que va de temporada.

Los tiempos han quedado más apretados que nunca entre los coches del LMP1, después de que a Toyota se le haya lastrado una y otra vez por parte de la FIA, en un intento de crear una igualdad ficticia. Además de un aumento de peso, los coches japoneses tiene unos límites de flujo de combustible que les penaliza mucho en este trazado de Shanghái.

It was a close qualifying fight but it is the #7 #TS050 HYBRID that will start tomorrow's #6hShanghai on pole position.

Don't forget to join us when the lights go green at 11:00 (local time) tomorrow! 🇨🇳#Toyota #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/YWpPrPTkDy

— TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) November 17, 2018