Alonso va a por el triunfo en Fuji: “El domingo siempre nos va bien”

Fernando Alonso saldrá finalmente en la primera posición de las 6 Horas de Fuji, tras una sanción contra el coche número de Toyota 7 por exceso de velocidad en el pit lane. El piloto asturiano tiene mucha confianza en el desempeño de su coche en la carrera japonesa, donde parten como favoritos.

“Es el Gran Premio de casa para nosotros y mi vuelta fue buena. Sólo hice un intento y procuré no cometer muchos errores. Fue limpia y luego Seb intentó rematar la faena. Al principio estábamos una décima por delante y luego 91 milésimas detrás. Está todo muy apretado, la carrera es mañana y siempre vamos bien el domingo. Estoy bastante confiado de cara a mañana”, declaró Alonso.

“Soy optimista, hemos ido muy rápido toda la semana, hemos hecho bien la gestión del tráfico, tenemos medias mejores en cada stint que hemos hecho durante el fin de semana… así que de cara a mañana quizás tengamos un pelín más que el otro coche. El circuito me gusta, es corto y habrá mucho tráfico porque meter 32 coches en cuatro kilómetros no es fácil“, analizó sobre los desafíos que tiene por delante.

Por si fuera poco el tráfico, Alonso ya sabe que el factor meteorológico va a tener un papel importante. “Además hay previsión de lluvia para esta noche y mañana al inicio de la carrera así que hay que estar preparado para todo. No hemos rodado en lluvia en todo el fin de semana, yo de hecho nunca he rodado en lluvia con este coche. Habrá que estar atentos y será una nueva aventura. De todas formas a mí me da un poco igual si llueve o no”.

“Tampoco hicimos la Pole en Silverstone o Spa y luego hemos ganado todas las carreras. En Resistencia, lograr la Pole o no sólo importa por el punto que te dan para el campeonato. Salir primero o segundo no suele influir en el resultado final. Si cogemos el punto bienvenido y si no a por los 25 de mañana que son los importantes“, zanjó tras la sanción a sus compañeros.