Alonso saldrá desde la pole tras la sanción al Toyota 7

El Toyota 8 pilotado por Fernando Alonso, Buemi y Nakajima saldrá desde la primera línea de salida en las 6 horas de Fuji después de haber marcado el segundo mejor tiempo en la jornada de clasificación disputada este sábado sobre el trazado nipón, pero beneficiarse de un sanción al Toyota 7 por exceso de velocidad en el pit lane.

Y eso que Fernando Alonso volvió a mostrar un nivel sobresaliente y dejó todo hecho antes de entrar en boxes. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 consiguió la pole momentánea gracias a hacer la vuelta rápida en 1’23″206 y superando así a Pechito López.

Alonso hizo todo el trabajo hasta que un error de Buemi lo mandó todo al traste. El compañero del asturiano cerró su vuelta en 1’23″900, dejando el promedio del Toyota 8 en 1’23″551 mientras que Kobayashi fue más rápido, , 1’23″678, pero el promedio era peor: 1’23″557.

Our #7 #TS050 HYBRID of @Mikeconway26, @kamui_kobayashi & @pechito37 takes #6hFuji pole position! 👏👏

Our #8 car of @Sebastien_buemi, @kazuki_info & @alo_oficial finished just 0.091 seconds behind in 2nd position. 🇯🇵🗻#Toyota #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/Q3nD0l8pIW

— TOYOTA GAZOO Racing WEC (@Toyota_Hybrid) October 13, 2018