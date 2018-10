Alonso: “Mi sanción demuestra lo mala que es la Fórmula 1”

Fernando Alonso sigue mandando mensajes a la dirección de la Fórmula 1, una vez ha asegurado su no continuidad en el Gran Circo a partir de 2019. El piloto de McLaren, que acabó en decimocuarta posición el Gran Premio de Japón, criticó duramente a la organización tras recibir una sanción que, en su opinión, es del todo injusta.

El asturiano analizó la carrera, en la que recibió una penalización de cinco segundos tras salirse del asfalto. “No se puede hacer nada ya ahora, hablamos en el briefing que cuando un coche se mueve en frenada… Bueno es algo que no se puede hacer, y yo suponía que iba a ser una penalización para los que me sacaban a la hierba, pero bueno de todas maneras no cambiaría mucho la cosa, estábamos en torno al doce o catorce y no podíamos puntuar. Espero que a la próxima tengamos un poco más de ritmo”.

“Esta sanción demuestra lo mala que es la F1, es difícil entender esta decisión incluso cuando el otro piloto ha venido a disculparse. frenas por fuera, te tirán contra la grava y te ponen cinco segundos, es una pena”, añadió Fernando con dureza.

Alonso se resignó a la hora de, un Gran Premio más, quedarse fuera de los puntos. “En la primera vuelta recuperamos posiciones en la eses por fuera, en la salida también… Ha estado divertido, pero ha sido un fin de semana difícil, no tuvimos ritmo ni en entrenos ni en la crono, en la carrera tampoco íbamos volando y es normal que estemos fuera de los puntos, contento de haber acabado y despedirme de este circuito que me encanta al menos disfrutando y viendo la bandera de cuadros”, declaraba.

La próxima semana, Alonso regresa al Mundial de Resistencia, donde espera cumplir con buen papel. “Allí ojalá podamos repetir una buena actuación, ayudar a Toyota a acabar primero y segundo en el campeonato en su carrera de casa y seguir sumando puntos para el campeonato”.