Alonso se resigna: “Es normal no puntuar, estoy contento de haber acabado”

Fernando Alonso compareció después del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en el que no pudo puntuar, finalizando en 14ª posición. El piloto asturiano no se mostró decepcionado por no puntuar, destacando haber podido acabar la carrera y centrándose en las 6 horas de Fuji del próximo fin de semana, donde podría volver a ganar con Toyota.

El asturiano protestó por la sanción recibida en carrera por salirse de la pista, aunque no dio mayor importancia al hecho. “No se puede hacer nada ya ahora. Hablábamos este viernes que en frenada y un coche no se puede ir, así que debía ser una penalización para los que me sacaban a la hierba, pero no cambiaría la cosa, estábamos lejos de los puntos. Ojalá que la siguiente podamos ser más competitivos y con más ritmo”.

“La primera vuelta fue buena, la salida también y algún adelantamiento al final, pero ha sido un fin de semana difícil, sin ritmo en entrenos ni hoy. Es normal que no hayamos puntuado, pero contento de haber acabado“, añadió Alonso, resignado a acabar así su etapa en la Fórmula 1.

El próximo fin de semana, Alonso volverá a subirse al Toyota Gazoo en el campeonato de Resistencia, para competir en las 6 horas de Fuji. “Sí, ahora vamos a Fuji la semana que viene y ojalá podamos repetir una buena actuación y ayudar a Toyota a acabar primeros y segundos en el Gran Premio de casa y sumar puntos para el campeonato.