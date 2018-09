Fernando Alonso confirma su adiós: “Mi tiempo en la F1 ha terminado”

Fernando Alonso asegura que en la F1 ya ha conseguido más de lo que había soñado y busca nuevos desafíos

Fernando Alonso ha dicho adiós a la Fórmula 1 para siempre. El piloto asturiano ha reconocido este jueves ante la prensa internacional presente en Sochi que su “tiempo en la F1 ha terminado”. Es cierto que el pasado 14 de agosto anunció que esta sería su último curso en la F1, sin embargo, ahora ha afirmado que se va para no volver.

“Quiero ser el mejor piloto del mundo. En F1 ya he conseguido más de lo que pude soñar. Batí a Schumacher aquí. Hay otras categorías que me ofrecen más desafíos ahora. Otras maneras de entender las carreras. La F1 es más pequeña en otros sitios”, explica Alonso en referencia al mercado americano.

El bicampeón del mundo de F1 se marcha en busca de nuevos retos, como el campeonato del mundo de resistencia (WEC) o la IndyCar. Esta temporada ya ha comenzado a participar en el mundial de resistencia, de hecho, al inicio de la misma anunció que iba a estar presente en todas las carreras del campeonato.

El gran reto de Alonso ahora es conseguir la Triple Corona, después de haber logrado el triunfo en las 24 horas de Le Mans recientemente y el Gran Premio de Mónaco en los años 2006 y 2007 de la mano de Renault. Su tiempo en la F1 se ha terminado y se marcha como uno de los mejores pilotos de la historia de la competición, tras haber batido a Michael Schumacher en sus mejores años.

Sin embargo, Alonso no cierra del todo la puerta a un posible regreso a la F1, pese a que a día de hoy por su cabeza no pasa la idea de una futura vuelta a la competición que tantas alegrías le ha dado en el pasado. “Ahora pienso que es un adiós, pero la vida cambia muy rápido. Me ha enseñado en el pasado que puede cambiar en un par de años o meses”.