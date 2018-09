El piloto asturiano ha dejado claro que anunciará en un mes donde correrá la próxima temporada "Intentaré hacer algo especial para ser el mejor piloto del automovilismo, no sólo de la Fórmula 1", dijo

Fernando Alonso apura sus últimas carreras en la fórmula 1 y la cuestión del momento es saber en qué prueba automovilística correrá la próxima temporada. El bicampeón del mundo ha dejado claro desde el circuito de Singapur en una conferencia ante los medios que en un mes espera tenerlo todo listo.

El futuro de Alonso

“Lo que haré dependerá de lo que me haga feliz. Intentaré hacer algo especial para ser el mejor piloto del automovilismo, no sólo de la Fórmula 1. Estoy comprobando algunas cosas. En un mes espero tenerlo todo listo y decidido. No se trata sólo de lo que me atraiga, también es sobre lo mejor del motor”.

Posibilidades en Singapur

“Veremos cómo se da la cosa porque ha ido siempre bastante bien en este circuito, con cinco podios en 10 carreras… así que tengo un 50% de posibilidades de subir al podio el domingo”.

Vandoorne y la actual Fórmula 1

“Creo que es una mala suerte para el y que no siga en Fórmula 1 muestra lo mal que esta este deporte en este sentido cuando tiene los récords de Leclerc de dominar el campeonato de F2 y uno está en Ferrari y él ya no seguirá”.