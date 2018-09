Hamilton asalta la casa de Ferrari y da un golpe al Mundial, Alonso abandona con Sainz noveno

Fernando Alonso firmó su cuarto abandono de la temporada Lewis Hamilton ya aventaja en 30 puntos en la clasificación de pilotos

Lewis Hamilton se llevó la victoria en el Gran Premio de Monza de Fórmula 1, con Raikkonen segundo, Bottas tercero y Vettel cuarto –tras la sanción de cinco segundos a Verstappen–. El piloto británico asaltó la casa de Ferrari y da un golpe al Mundial gracias a este triunfo y ya aventaja al alemán en 30 puntos a falta de siete carreras. Fernando Alonso no pudo terminar la carrera por una avería en su monoplaza, sumando así su cuarto abandono de la temporada. Por su parte, Sainz acabó séptimo.

Vettel pagó muy caro su toque con Hamilton en la segunda chicane tras la salida. El alemán intentó pasar a su compañero de equipo en la primera curva, pero el finlandés aguantó bien la posición y le cerró la puerta. Hamilton venía por detrás como un cohete y al final de la recta apuró más la frenada para superar al germano por el exterior.

El piloto de Mercedes arriesgó más de la cuenta y cuando Vettel intentó cerrarle se tocaron, lo que provocó que el Ferrari hiciese un trompo. Ese toque marcó la carrera y obligó al alemán a una remontada para conseguir al menos que la sangría fuera lo menor posible. Lewis comenzó a tirar para alcanzar a Raikkonen y lo logró en la vuelta cuatro, después de que se fuera el Safety Car que había salido por el accidente de Sebastian.

Sin embargo, el finlandés no es un piloto que se rinda facilmente y le devolvió el adelantamiento pocos metros después. A partir de ahí el de Ferrari comenzó a tirar rumbo hacia la victoria, pero no conseguía despegar a Hamilton que aguantaba en zona de DRS. Mercedes intentó hacer un overcut a Kimi, pero alargaron la parada en exceso y el piloto de la escudería italiana mantuvo la primera plaza.

A nueve vueltas para el final, Hamilton logró volver a superar a Raikkonen para colocarse en la primera posición. Tras un adelantamiento magistral, el británico comenzó a tirar rumbo hacia la victoria. El que fuera campeón del mundo de Fórmula 1 en 2007 no tiró la toalla e intentó superarle de nuevo, pero el Mercedes era más rápido y acabó marchándose y sumando una victoria fundamental.

Cuarto abandono de Alonso

En la misma salida, Alonso se colocó entre los 10 primeros. Fernando había ganado tres posiciones en las primeras vueltas, todo iba bien hasta que en la vuelta once tuvo que abandonar por una avería en su McLaren. Esta es la cuarta vez que el asturiano no termina la carrera esta temporada por problemas con su monoplaza. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se quejaba por radio: “El mismo problema, qué vergüenza”.

Alonso ya lo había predecido en Spa, sabía que Monza no era un buen circuito para el McLaren y que debían esperar a Singapur para tener opciones de entrar en los puntos. Eso no quita que se sienta frustrado por no poder terminar las carreras en su último año en la Fórmula 1. Por su parte, el otro español Carlos Sainz sí pudo conseguir puntos tras cruzar la línea de meta en novena posición.

Daniel Ricciardo también abandonó, mientras su compañero de equipo Max Verstappen terminó tercero pero fue sancionado con cinco segundos por echar de la pista a Bottas cuando este intentaba adelantarle por el exterior al final de la recta de meta. Eso provocó que el finlandés tuviera que cruzar la chicane por el medio y perdió unos segundos en su pelea con el Red Bull. La próxima parada será Singapur, donde Alonso confía en sacar petróleo.