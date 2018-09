Fernando Alonso: “Además de estos dos ceros seguidos, vienen más”

Fernando Alonso asegura que tendrán que cambiar el motor en las próximas carreras Fernando Alonso reconoce que todavía no saben cuál ha sido el problema que les ha obligado a abandonar

Fernando Alonso se mostró bastante pesimista tras abandonar en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El asturiano iba undécimo cuando dijo adiós por cuarta vez esta temporada por una avería en el McLaren. Respecto al futuro, Alonso aseguró que deberán cambiar el motor en las próximas carreras y que estos dos ceros (Spa y Monza) no serán los últimos de aquí al final de la temporada en el GP de Abu Dhabi.

“Hemos tenido mala suerte. En Spa nos embistieron y aquí hemos tenido un problema con el coche desde las primeras vueltas. Eran dos circuitos que no sabíamos si penalizar o no, cambiar motor, salir últimos y esperar que fuésemos poco competitivos, pero bueno fuimos mejor de lo esperado normalmente. Aquí (Monza) estábamos ya en los puntos en la vuelta cinco o seis, íbamos décimos, y por eso no cambiamos motor y en las dos tuvimos que abandonar muy temprano. Ahora tendremos que cambiar motor en la siguientes carreras, así que a parte de estos dos ceros vienen más“, dijo el asturiano en los micrófonos de Movistar+ F1.

Respecto al cambio de motor, Alonso explicó que confía en aguantarlo al menos una carrera más puesto que en Singapur la posición en la parrilla es fundamental debido a las condiciones del circuito, que hacen que sea más complicado adelantar: “Esperemos que no porque en Singapur si sales último quedas último, así que habrá que estirarlo todo lo posible”.

El bicampeón del mundo de la Fórmula 1 reconoció que todavía no han detectado a qué se ha debido la avería que le ha obligado a abandonar por cuarta vez en la temporada: “No lo se, fallaba el coche un poco, como la zona eléctrica en las curvas siete y ocho, iba como a tirones y luego se apagó el motor. Estarán investigando ahora, a ver qué es lo que encuentran”.