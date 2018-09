Magnussen declara la guerra a Alonso: “Está frustrado”

Kevin Magnussen no se cortó un pelo a la hora de contestar a Fernando Alonso, después del incidente entre ambos en la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Haas comenzó una pugna con el asturiano en pleno asfalto que después se trasladó a los micrófonos, ante la prensa, con ambos criticando la actitud del rival.

“En lugar de quedarse detrás para coge mi rebufo, él se ha quedado demasiado cerca y me ha acabado pasando en la curva 1, por lo que ninguno de los dos hemos podido conseguir hacer una vuelta”, aseveró el piloto danés ante Movistar +, después de un tiempo callado, posiblemente analizando la infracción y los culpables dentro de la acción.

Minutos más tarde, Magnussen habló para la BBC, y entonces sí se mostró verdaderamente crítico con Fernando. “No sé de qué va. Está claramente frustrado, intenta todo lo que puede, consigue que su compañero de equipo le dé rebufo en todas partes. Y hoy no funcionó”.

El director deportivo de Haas, Gunther Steiner, no se quedó atrás y también criticó la acción de Alonso. “Tenemos a Magnussen fuera de la Q3 por el incidente con Fernando. Ha sido todo el fin de semana igual o más rápido que Grosjean y tendremos que ver luego qué sucedió exactamente, pero no es correcto. Ambos han perdido, no han ganado nada y no sé qué decir en ese punto”, dijo.