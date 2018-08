Renault rechazó a Alonso: “Es uno de los mejores del mundo, pero la respuesta es no”

Fernando Alonso no correrá en el campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 2019, pero el piloto asturiano ha asegurado en más de una ocasión contar con ofertas para seguir pilotando en el Gran Circo. El jefe de equipo de Renault, Cyril Abiteboul, desmarcó a la escudería francesa de los contendientes a firmar a Alonso, a pesar de que el asturiano fue campeón del mundo con ellos en 2005 y 2006.

“Francamente, a pesar de que tengo un gran respeto por Fernando, que probablemente sea uno de los mejores pilotos del mundo, la respuesta es no”, aseguró Abiteboul a crash.net, en unas declaraciones que más tarde especificó para entender los motivos de la escudería francesa para no firmarle.

“Sentimos que está en un punto de su carrera en el que quiere un coche que sea inmediatamente capaz de ganar. Eso es lo que él espera o habrá más frustración. Nosotros no estamos en esa posición. Necesitamos tener pilotos que entiendan nuestro proyecto, que quieran apoyar un proyecto a largo plazo. Y no creo que eso sea lo que busca Fernando. Entonces la respuesta corta es no”, se sinceró Cyril.

La decisión de firmar a Daniel Ricciardo no fue sencilla para Renault, que finalmente se decantó por el piloto australiano por delante de Carlos Sainz y Esteban Ocon. “Si miramos las tres opciones que teníamos, debo decir que Carlos, Esteban o Daniel, eran tres opciones muy válidas y hubiéramos estado igual de satisfechos con las tres opciones. Obviamente Daniel tiene ese efecto ‘wow’, porque la gente no se lo esperaba. Pero no elegimos nuestros pilotos para crear ese efecto un solo día. El efecto ‘wow’ llegará si somos capaces de ganar carreras en los próximos dos años”, zanjó.