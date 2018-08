Poned el volumen y tendréis mi control de alcoholemia a la salida del circuito de Spa, si, de alcoholemia! 😂😅 🔈🔈menos mal que la @estrellagalicia00 es 00. Al volante no se bebe!!#pimpamtomalacasitos// Alcohol test at the exit of the circuit, yes, alcohol!! 😂😅

A post shared by Carlos Sainz (@carlosainz) on Aug 23, 2018 at 11:49am PDT