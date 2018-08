El jefe de McLaren: “Nuestros resultados son inaceptables”

Zak Brown ya no quiere saber nada de vender humo, algo que le encantaba hacer al ex director deportivo de McLaren Eric Boullier. El actual CEO de la marca inglesa tiene claro que hay que hacer examen de conciencia y dolor de los pecados tras la marcha de Fernando Alonso del equipo porque no veía resultados esperanzadores a la vista.

Ahora Brown quiere que en McLaren se hagan las cosas bien y desde la base y por eso sacó pecho por haber traído al diseñador James Key, el hombre clave de Toro Rosso: “Es uno de los directores técnicos más respetados y admirados en el deporte, así que creo que fue una gran victoria para McLaren conseguir que alguien del calibre de Key se uniera a nosotros”.

De hecho, el jefe de McLaren se creció y prometió más incorporaciones de cara a recuperar su nivel histórico en 2020 o 2021. “Hay más por venir. Cuando reestructuras y algunas personas se van, debes asegurarte que llegarán otras. Estamos en una estrategia a largo plazo, así que lo que estamos haciendo es tratar de hacer avanzar al equipo, pero va a ser un viaje largo y no conseguiremos lo que queremos de la noche a la mañana”, aseguró.

Unos resultados impropios

Por último, Brown reconoció que McLaren no puede seguir con unos resultados tan pobres. “Es por eso por lo que yo me uní en el punto más bajo de la historia reciente de McLaren, pero disfruté de esa oportunidad. Nuestros resultados en los últimos tiempos han sido completamente inaceptables. Tienes que cambiar el camino, de lo contrario no obtendrás resultados diferentes”, zanjó.