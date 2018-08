Las 6 horas de Silverstone, en directo: Fernando Alonso espera para entrar

Los Toyota ya están volando en la pista y se aproximan a los primeros coches doblados. Recordemos que en el WEC es fundamental saber doblar y hacerlo rápido para no perder la posición. Fernando Alonso dio una exhibición de ello en las 6 horas de Spa.Buenas vueltas de Buemi a los mandos del Toyota que pilotará más tarde Fernando Alonso. El suizo está en segunda posición esperando a su momento para adelantar al Toyota número 7.Y carrera lanzada con el equipo de Fernando Alonso manteniendo la segunda posición. Los dos Rebellion, grandes rivales de los Toyota, se han tocado en la primera curva y se han ido al fondo de la pista. Tendremos un nuevo mano a mano entre los Toyota Gazoo número 7 y 8.Ojito a Jenson Button. El ex campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009 sale en tercera posición y promete ponerle las cosas muy difíciles a Fernando Alonso. El británico compartió equipo con el español en McLaren hasta el año pasado.Hoy es el cumpleaños de Mike Conway, piloto del Toyota Gazoo número 7. Pese a la rivalidad existente con el coche de Fernando Alonso, el 8, el español se ha mostrado muy caballeroso felicitándole por su 35 cumpleaños en las redes sociales.El equipo Toyota Gazoo Racing número 8 lo componen Fernando Alonso, el suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima. Hay que recordar que los tres tienen experiencia en Fórmula 1, aunque los dos compañeros del asturiano compiten también en pruebas norteamericanas, algo que hará Alonso en un futuro no muy lejano.

Fernando Alonso sigue levantando pasiones en el público de todo el mundo. La cuenta oficial de Twitter del Mundial de Resistencia ha compartido unas imágenes de unos aficionados de Japón con una bandera arengando al piloto español.El Toyoya Gazoo de Fernando Alonso sólo pudo terminar segundo en la sesión de entrenamiento celebrada el sábado en Silverstone. Era la primera vez desde que está en el Mundial de Resistencia que Alonso se queda sin la pole.Fernando Alonso quiere seguir liderando el Mundial de Resistencia. Tras lograr el gran objetivo de la temporada, el triunfo en las 24 horas de Le Mans, el español afronta la tercera prueba del campeonato saliendo desde la segunda posición en las 6 horas de Silverstone. El piloto español ganó en F1 en este trazado en los años 2006 y 2011 y espera revalidar ese privilegio para dar un paso de gigante en sus aspiraciones a ganar el WEC. Alonso, por el momento, cuenta por triunfo sus dos carreras en este campeonato.