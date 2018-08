El zasca de Fernando Alonso a Red Bull: “La canción del verano”

Fernando Alonso no correrá en el Red Bull nunca. El piloto español respondió a las palabras del jefe de la escudería, quien decía que “tendía a causar el caos”, con un emoticono llorando de la risa y con unas palabras lapidadoras: “Definitivamente, una de las mejores cosas de siempre. La canción del verano”.

El piloto español, que tiene cerradas las puertas del equipo austríaco por su filosofía de cantera y por el motorista Honda, tiró de ironía para responder a unas declaraciones desafortunadas de Christian Horner en el podcast de la Fórmula 1.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂!!! definitely one of the best things ever!!! Summer hit !!😂😂😂😂😂😂😂. #fromlastweekNothanks https://t.co/IaFD3tIMh4

— Fernando Alonso (@alo_oficial) August 9, 2018