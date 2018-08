Webber habla de su relación con Vettel: “Menos envenenarnos, nos hicimos de todo”

Mark Webber hizo un repaso a su trayectoria en la Fórmula 1 y no dudó en señalar que la rivalidad más fuerte que vivió fue con su propio compañero de equipo Sebastian Vettel cuando coincidieron en Red Bull. “Menos envenenarnos, nos hicimos de todo”, aseguró para describir dicha relación.

“Luché por títulos con Lewis, Seb y Fernando. Fui presionado por absolutamente lo mejor y superamos el límite, Seb y yo a menudo. Era difícil porque emocionalmente quieres que las cosas sean, tal vez, más fáciles, pero las cosas grandes, las cosas verdaderamente grandes requieren de ti grandes exigencias: emocionalmente, profesionalmente, con tu familia…”, dijo.

Webber hizo un especial hincapié en cómo se llevaba con un Vettel con el que hubo más que palabras. “Ahora somos muy buenos compañeros, o amigos, así que no hay rencor. En aquel momento, ¿era un ángel yo? No. ¿Lo era él? Tampoco. Nos hicimos de todo menos envenenarnos la comida. Guantes fuera. Pero esa es la F1, así es como debería ser, no busco viento de cola. Quizá tuve mi mejor momento cuando tenía la espalda contra la pared. Cuando me golpeaban desde todos lados, peleaba aún más fuerte”, indicó el que fuese campeón de las 24 horas de Le Mans.

“Seb es como son muchos pilotos. Ya sabes, tienes que tener ese elemento que ellos llaman la fiebre de la línea blanca, cuando cruzan la línea blanca, los ojos de tiburón cobran vida. Era casi una persona diferente, cuando corría arriesgaba todo, pero el juego limpio seguía ahí, es una cuestión de respeto”, describió Webber sobre su rivalidad con el actual líder de Ferrari.

Finalmente, Webber habló de su rivalidad con cada piloto en la pista de Fórmula 1. “Nunca me toqué con Fernando en la pista. Con Lewis sí, unas cuantas veces, pero teníamos mucho respeto, me encantaba competir con él. Con Button, sin problemas, a Kimi tampoco le toqué… Aunque nos empujábamos duro, había respeto. Seb y yo, obviamente, tuvimos contacto”, zanjó.