Niki Lauda, en estado grave, tras un trasplante de pulmón

El ex campeón del mundo de Fórmula 1 Niki Lauda se encuentra en estado grave tras someterse este jueves a un trasplante de pulmón. El directivo de la escudería Mercedes se vio obligado a entrar en el quirófano por culpa de una grave enfermedad, informó el Hospital General de Viena (AKH) en un comunicado.

La agencia de noticias austríaca APA afirmó en una información que Lauda está “extremadamente grave”. Pese a que en un comunicado inicial, el hospital aseguró que la intervención se ejecutó de forma exitosa sobre el paciente de 69 años.

El AKH informó de que la familia de Lauda no va hacer declaración alguna al respecto y solicitó respeto a la intimidad del ex piloto. La nota del AKH se limita a decir que la operación se ha debido a “una grave enfermedad pulmonar” y no da detalles sobre el estado del paciente.

Lauda ya fue sometido a sendos trasplantes de riñón en 1997 y 2015, en este último caso gracias a la donación del órgano por parte de su entonces novia Birgit, con la que luego se casó y tuvo mellizos.

Aparte de sus éxitos al volante, Lauda ha desarrollado una carrera como empresario, fundando varias líneas aéreas. A principios de este año, Lauda compró a la quebrada Air Berlin la aerolínea Niki, que él mismo había fundado en 2003 y luego vendió a la empresa alemana.

Poco después, el empresario anunció la venta del 24,9 % de la empresa, rebautizada como Laudamotion, a la aerolínea de bajo coste Ryanair. Sigue ligado a la Fórmula 1 como presidente no ejecutivo del equipo Mercedes.