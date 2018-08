Michael Andretti, dueño del equipo con el que corrió la Indy 500, asegura que debe decidir antes del 19 de agosto

El futuro de Fernando Alonso sigue siendo una incógnita, nadie sabe lo que va a suceder la próxima temporada. En la IndyCar están a la espera de conocer la decisión del asturiano y Michael Andretti, jefe de Andretti Autosport, equipo con el corrió la Indy 500 el año pasado, ha concedido una entrevista a Autoweek en la que le pide al español que tome una decisión antes del 19 de agosto, fecha en la que se celebra la próxima carrera de la Indy en Pocono, puesto que después ya “será demasiado tarde”.

Alonso aseguró tras el Gran Premio de Hungría decidiría su futuro “después del verano”. La Fórmula 1 ya no regresa hasta el fin de semana del 24 al 26 de agosto, por lo que deberá darse algo más de prisa en decidirse si quiere cambiar de rumbo y poner fin a su etapa en la F1. Andretti explica que habló con el bicampeón del mundo de F1 sobre el tema y le dijo que si se metía lo hacía de lleno, no para dedicarse a tiempo parcial.

“Se le pregunté a Fernando si quería hacer una temporada parcial y dijo que no. Si lo hace, quiere hacerlo todo. Todavía hay muchas cosas en el aire, pero estamos llegando a un momento crítico. Tienen que resolver su situación y Zak (Brown) tiene que trabajar en su plan de F1, pero veremos qué va a pasar”, comentó.

“Me encantaría tenerlo, fue un placer trabajar con él, nos divertimos mucho en Indy y creo que nos divertiríamos mucho haciendo esto todo el año. Crearía mucho alboroto y eso es algo que no se puede comprar. Sería como cuando llegó Mansell en los 90 y las cosas empezaron a ir para IndyCar. Si Fernando llega a la IndyCar podría ayudar a que comenzase un nuevo viaje. La IndyCar está preparada para que algo así suceda”, añadió.

Andretti se deshizo en elogios hacia el español y asegura que no es como lo pintan: “Alonso es todo lo contrario a Mansell. Todos pensaron que Nigel era genial y que Fernando es lo contrario, pero no podría estar más lejos de la verdad. Fernando es el tipo más agradable que quisieras conocer, pero se tiene la percepción de que es de cierta manera y eso está muy mal. Realmente no conoces a la persona que ves ante la cámara”. “Si viene será bueno para todos y tendrá ritmo desde la primera carrera”, concluyó.