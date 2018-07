¿Por qué Renault ya no quiere a Carlos Sainz?

Carlos Sainz tiene pie y medio fuera de Renault. Renault quiere a un piloto francés.

El de Carlos Sainz y Renault fue hace menos de un año la consumación de uno de los matrimonios más deseados del paddock de la Fórmula 1. Sin embargo, éste ha amenazado con romperse mientras Daniel Ricciardo hacía lo propio con una hipotética marcha de Red Bull. Si esto se producía, el piloto madrileño debería volver con los energéticos, con quienes aún tiene contrato. Si no, su permanencia en Renault parecía segura. Tanto Cyril Abiteboul como Alain Prost se han cansado de asegurar durante la primera mitad del año que deseaban tener a Carlos durante muchos años, algo que en los últimos días ha cambiado. Pero, ¿por qué?

Renault puede acogerse a unos resultados que no son tan buenos en el caso de Sainz como en el de Hulkenberg. El alemán es un hueso duro de roer, motivo que no es suficiente para los mandamases del equipo galo para ver como Carlos está a 22 puntos de éste en la general. ‘Hulk’ es séptimo con 52, mientras que Sainz es undécimo con solo 30. Sin embargo, justificar una salida del español de Renault con estos datos en la mano sería injusto para el piloto, ya que por todos es sabido que ha sido rodeado de un equipo técnico de dudosa calidad. La lamentable estrategia seguida en Hungría es una nueva muestra de ello. El propio piloto dijo hace unas fechas que había perdido ya más de una decena de puntos por fallos que no tenían que ver con su pilotaje, y razón no le falta.

Si Renault quiere valorar de verdad la velocidad de Sainz, deben mirar los datos de las jornadas de clasificación. De las doce disputadas hasta ahora, Hulkenberg le supera por 7 a 5, lo que supone una de las peleas más cerradas entre compañeros de equipo esta temporada. El comienzo de año fue complicado para Carlos, pero a partir del Gran Premio de España su desempeño en términos de velocidad pura no tiene nada que envidiar al de su vecino de box.

Por desgracia, justificar el cambio de opinión sobre Carlos Sainz por parte de Renault con un hipotético mal rendimiento es faltar a la verdad. La razón real no es otra que las presiones que está recibiendo el equipo de Fórmula 1 para contar con un piloto francés. Y teniendo a Esteban Ocon a tiro, un piloto que ya ha dado bastantes muestras de apuntar alto, la ecuación les empieza a cuadrar. Poco importa lo que haga Ricciardo ya, que va a renovar con Red Bull porque no tiene más opciones. El futuro de Sainz parece sentenciado, y muy extraño sería que continuase vestido de amarillo.