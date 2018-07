Sainz manda un mensaje: “¡Toma, ahí lo tenéis!”

Carlos Sainz igualó la mejor clasificación de su historia. El piloto de Renault aseguró en los micrófonos de Movistar+ tras la clasificación que estaba "muy contento" Se reivindicó después de una semana de rumores sobre su futuro en la Fórmula 1

Carlos Sainz igualó la mejor clasificación de su historia (lograda en Barcelona 2015) en el GP de Hungría de Fórmula 1 donde saldrá quinto. El piloto de Renault aseguró en los micrófonos de Movistar+ tras la clasificación que estaba “muy contento. Ahora hay celebrarlo porque ha sido en condiciones difíciles y siempre es bueno brillar. Coche hay y piloto también“. “Cuando se ha puesto a llover he visto que teníamos una buena oportunidad. Cuando ha llegado la hora de verdad he arriesgado para hacer una vuelta buena”, comentó

“Me he arriesgado porque parecía que el intermedio podía funcionar y uno de agua extrema se podía degradar. Venía haciendo tan buena vuelta que tenía que valer para ponerme a mitad tabla, quinto o sexto, y de repente cruzo la línea de meta, miro y estaba tercero. Después de eso ya no podía parar porque no había tiempo, he intentado enfriar el neumático y volver a tirar pero ya no había neumático”, añadió un Sainz eufórico.

Sobre la vuelta que le colocó tercero, el piloto madrileño reconoció que al principio estaba “intentando poner el coche siempre recto, yendo por donde hay menos agua. Vuelta sin errores, bastante estabilidad en el coche. Vamos con cuidado porque se me iba de atrás, se me va mucho de morro hay mucha aguar. Decido quedarme fuera porque venía de una buena vuelta y no quería entrar. En ese momento había ido más rápido que Red Bull, Ferrari y Mercedes”.

Sainz reconoce que a partir de la Q3 ha empezado a disfrutar a los mandos del Renault: “Me lo he pasado bien en Q3 cuando veía que controlaba el coche y podía ir a tope. Antes de Q3 fue cuestión de sobrevivir y es súper estresante porque no sabes si lo que estás haciendo es lo correcto. Cuando en Q3 cogí el tacto al coche y fue cuando me lo pasé bien y los tiempos salieron”.

“Lo primero que se me viene a la cabeza es el mensaje que he enviado. ‘¡Toma, ahí lo tenéis! Este es uno de esos mensajes que hay que enviar una vez por año al menos, y ha tocado aquí. Cuando se puso a llover sabía que teníamos oportunidades, pero tenía dudas porque nunca había rodado con lluvia extrema en el coche de Renault. En Q3 me quedé mucho tiempo en pista para conocer el coche y a la hora de la verdad fue difícil pero estoy contento porque todo ha salido perfecto”, afirma Sainz. Respecto a la carrera aseguró que todavía no ha decidido que tipo de neumáticos va a poner.

“Saldré con ultra y a ver qué pasa. Aunque podemos salir tanto con el ultra como con el blando, no se lo que haré. Con el ultra puedes hacer toda la carrera a una parada y con el blando nunca se sabe si te va a quitar mucho grip en la salida y hacer una parada”, espetó.