El futuro de Carlos Sainz puede estar lejos de Renault

El futuro de Carlos Sainz sigue en el aire y puede estar lejos de Renault. El piloto madrileño estudia las diferentes opciones que tiene sobre la mesa Alonso y Sainz podrían ser compañeros de equipo en 2019

El futuro de Carlos Sainz está en el aire. Todo apunta a que tendrá un volante en la Fórmula 1 la próxima temporada. Sería una sorpresa que no fuera así, de hecho. Sin embargo, todavía no sabe qué coche conducirá. Hasta hace semanas podía darse por hecho que continuaría en Renault, pero en los días días está ganando fuerza un rumor que sitúa a Esteban Ocon en la escudería francesa, que quiere tener un piloto galo en sus filas.

Cyril Abiteboul, jefe de Renault, dijo recientemente que “Carlos va a tener un buen coche de Fórmula 1. Yo quiero que siga en Renault, no hay motivos para estar preocupados”. Sin embargo, muchas de las informaciones que están apareciendo no van por ese camino. La escudería francesa no tiene nada claro que vaya a contar con Carlos Sainz la próxima temporada, de ahí que haya tanteado otras opciones como la de Ocon (Force India) e incluso la de Fernando Alonso, el hijo pródigo de Renault.

En esas, el piloto español también se está moviendo y se ha reunido con varios equipos para tantear la posibilidad de cambiar de volante el año que viene porque empieza a dar valor a esas informaciones que le sitúan lejos de Renault. Carlos Sainz tiene contrato con Red Bull, pero no le seduce la idea de pilotar de nuevo un Toro Rosso y es casi imposible que le den un Red Bull, de ahí que haya establecido contactos con escuderías como Force India o McClaren.

Sin haber nada avanzado, cabe la posibilidad de que ambos españoles formaran pareja en McLaren, pero no hay nada concreto en ese sentido hasta el momento. Son los tanteos habituales entre las partes a estas alturas de año, pues las escuderías quieren firmar a los mejores pilotos y los protagonistas quieren lograr el mejor volante posible. El futuro de Sainz es una incógnita, pero el madrileño seguirá en la Fórmula 1… salvo sorpresón mayúsculo.