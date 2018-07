Alonso y Sainz podrían ser compañeros de equipo en 2019

Zak Brown, CEO de McLaren, no descarta la posibilidad de ver a Fernando Alonso y Carlos Sainz juntos en la escudería británica en 2019

Están siendo días de mucha actividad en el paddock, que está viviendo con intensidad su particular mercado de fichajes. Es momento de renovaciones y cambios de asiento en las diferentes escuderías y eso está llevando a mucha especulación y a que se pongan encima de la mesa posibilidades remotas pero que llaman muchísimo la atención. Como por ejemplo, la de ver a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en McLaren en 2019.

Mercedes ha sido el más rápido del ruedo cerrando las renovaciones de Hamilton y Bottas para salirse de la espiral de suposiciones que se están dando ahora mismo. Una de ellas es la del español Carlos Sainz a los mandos de un McLaren y con Fernando Alonso como compañero. Y es que Zak Brown, CEO de la escudería, no niega la posibilidad: “¿Que si tenemos en cuenta a Sainz? Sí. Creemos que Carlos Sainz es un muy buen piloto”.

La posibilidad ya es latente y en la cabeza de todos se dibuja la posibilidad de ver a los dos españoles de la parrilla juntos en el mismo equipo. La de tener a dos españoles en el mismo equipo es algo que no ve mal Brown: “Es comercialmente bueno. Creo que es más importante comercialmente tener dos buenos y emocionantes pilotos. No importa de dónde sean, a menos que tengas un patrocinador particular que dependa de la nacionalidad de tus pilotos, pero no es el caso. Nuestros socios y patrocinadores solo quieren que tengamos a los dos mejores pilotos disponibles”.

Carlos Sainz, actualmente en Renault, no quiso dar pistas y declaró estar centrado en la competición: “Nunca presto atención a los rumores y nunca respondo sobre ello. Ahora mismo creo la próxima temporada es algo muy lejano. Estoy acostumbrado a los rumores. Todos los años desde 2016 han estado hablando de mi futuro a mitad de año y por eso quiero finalmente firmar un contrato estable de dos años con un equipo”.

El entorno del piloto español, en declaraciones para Marca, desinflaba la posibilidad aunque no cerraba la puerta: “A día de hoy, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. No está sobre la mesa. Hay las mismas opciones de ir a McLaren como de ir a Haas, Sauber, Toro Rosso o cualquiera. Debería producirse una carambola mayúscula que ahora no contemplamos”.

La continuidad de Alonso, en el aire

Aunque Brown no descarta una posible marcha de Fernando Alonso de McLaren, el cual manifestó estar pensando aún dónde estará el próximo año: “Como dijo Fernando, aún no está seguro de lo que quiere hacer, de dónde quiere pilotar, así que estamos trabajando en todos los escenarios posibles y hablamos con muchos pilotos. Pero mantenemos esas conversaciones en privado y tomaremos una decisión grupal sobre nuestros pilotos”.