Alonso y McLaren se hunden en los libres del GP de Alemania

Fernando Alonso terminó decimoséptimo en la segunda sesión de libres, mientras en la primera fue duodécimo

El piloto holandés Max Verstappen (Red Bull) ha logrado el mejor crono –1:13.085– este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania, con récord de pista incluido, y ha prolongado el dominio del equipo por delante de Mercedes y Ferrari, con Fernando Alonso viviendo de nuevo problemas en su McLaren.

Verstappen truncó el doble récord del circuito de Hockenheim, que alberga esta cita del Mundial, que logró de forma efímera Mercedes. Primero fue Valtteri Bottas y después Lewis Hamilton, que iba detrás, quienes lograron batir el récord de la pista que poseían todavía Michael Schumacher y Ferrari.

Pero el joven piloto holandés bajó de nuevo ese récord vigente desde 2004 hasta el 1:13.085, menos de una décima mejor que el del vigente campeón Hamilton y 105 milésimas mejor que el del finlandés de Mercedes. Cuarto y quinto fueron los Ferrari en esta FP2, con Sebastian Vettel por delante de Kimi Raikkonen.

Esta vez Daniel Ricciardo terminó decimotercero, sin tirar del neumático ultrablando que dio los mejores cronos, y prudente sobretodo tras un trompo que le hizo virar en plena pista. En ese ‘Top 6’ que suelen copar los Mercedes, Ferrari y Red Bull, en esta FP2 estuvo sexto Romain Grosjean (Haas).

Kevin Magnussen confirmó con su séptima posición que los Haas parecen estar en segunda línea mientras que, por detrás, la guerra está más que abierta. El joven monegasco Charles Leclerc (Sauber) puede tener un buen fin de semana y, de momento, se quedó cerca de esos puestos de privilegio.

No así Fernando Alonso (McLaren) ni Carlos Sainz (Renault). Los españoles no tuvieron un buen arranque de Gran Premio de Alemania y en la FP2 confirmaron los malos pronósticos de la mañana. Alonso terminó decimoséptimo, con sólo 38 giros, por delante de los dos Williams y de su compañero Stoffel Vandoorne. Mucho trabajo para el equipo si no quieren sufrir el sábado.

Por su parte, Sainz acabó la tanda vespertina en duodécima posición a casi una décima de su compañero Nico Hulkenberg, noveno. El madrileño no pudo superarle, al no encontrar un buen ‘feeling’ con un Renault que ya le dejó tirado al final de la FP1 con pérdidas de líquido por su fondo plano.

Clasificación de los entrenamientos libres

– Segunda sesión.

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:13.085.

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:13.111.

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:13.190.

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:13.310.

5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:13.427.

6. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:13.973.

7. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:14.189.

8. Charles Leclerc (MCO/Sauber) 1:14.374.

9. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:14.496.

10. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1:14.508.

11. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1:14.552.

12. CARLOS SAINZ (ESP/Renault) 1:14.592.

13. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:14.682.

14. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1:14.783.

15. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:14.793.

16. Brendon Hartley (NZE/Toro Rosso) 1:14.830.

17. FERNANDO ALONSO (ESP/McLaren) 1:14.836.

18. Lance Stroll (CAN/Williams) 1:15.269.

19. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1:15.408.

20. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:15.454.

-Primera sesión.

1. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:13.525.

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:13.529.

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:13.714.

4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:13.796.

5. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:13.903.

6. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) 1:14.267.

7. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:14.691.

8. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:14.853.

9. Charles Leclerc (MCO/Sauber) 1:15.097.

10. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:15.282.

11. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1:15.415.

12. FERNANDO ALONSO (ESP/McLaren) 1:15.544.

13. Lance Stroll (CAN/Williams) 1:15.629.

14. CARLOS SAINZ (ESP/Renault) 1:15.769.

15. Brendon Hartley (NZE/Toro Rosso) 1:15.864.

16. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1:15.876.

17. Nicholas Latifi (CAN/Force India) 1:16.023.

18. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:16.071.

19. Antonio Giovinazzi (ITA/Sauber) 1:16.136.

20. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:6.149.