Renault busca alternativas a Carlos Sainz para la temporada 2019

Renault aún no tiene claro que Red Bull no llame a filas a Sainz. El futuro de Daniel Ricciardo es clave para saber qué pasará con Sainz.

Renault quiere que Carlos Sainz se quede y Carlos Sainz quiere quedarse en Renault. Sin embargo, el futuro del madrileño en el equipo amarillo y negro no está asegurado por su peculiar situación contractual. Aún depende de Red Bull, que le podría reclutar en el caso hipotético de que Daniel Ricciardo no continúe con ellos. Lo normal es que el australiano renueve por falta de opciones competitivas en la parrilla, pero en Renault no las tienen todas consigo y afirman estar contemplando diversas posibilidades, por lo que pueda pasar.

“Pondremos atención a dos cosas: cómo evoluciona el rendimiento de Carlos y cómo evoluciona la situación de los pilotos en Red Bull. Somos muy conscientes de que esto podría tener un impacto en la disponibilidad de Carlos para el próximo año”, ha reconocido el máximo responsable de Renault en la Fórmula 1, Cyril Abiteboul, en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

“Mi responsabilidad es asegurarme de que haya alternativas si Carlos no está disponible para nosotros en un plazo de tiempo que parece razonable y necesario para definir la alineación del año que viene. Lo que definitivamente quiero es anticipar lo más rápido posible la alineación de 2019. Tenemos que ser capaces de buscar otras alternativas, ya que sabemos que no controlamos completamente el futuro de Carlos en Renault”, proseguía el francés.

Sea como sea, la resolución de esta incógnita no tiene que tardar mucho en llegar, especialmente cuando en Ferrari tienen prácticamente decidido sustituir a Raikkonen por Leclerc y en Mercedes ya han dejado caer que continuarán con la misma alineación de pilotos en 2019. Solamente una hipotética retirada de Hamilton haría saltar la banca, haciendo que Ricciardo saliese de Red Bull y que Sainz ocupase su sitio como compañero de Verstappen.