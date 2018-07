Oficial: Lewis Hamilton renueva por dos años con Mercedes

Hamilton permanecerá en el equipo alemán al menos hasta finales de 2020. La renovación de Hamilton acerca la continuidad de Sainz en Renault.

Se acabó el culebrón. Lewis Hamilton no se va a retirar de la Fórmula 1 este año. Mercedes, aprovechando el comienzo de la actividad del Gran Premio de Alemania, ha confirmado en un comunicado que su piloto estrella estará también con ellos durante las temporadas 2019 y 2020. Al final de la misma, serán ocho las temporadas que haya completado el piloto de la mano del equipo de la estrella.

“Esta extensión del contrato ha sido básicamente una formalidad desde que Toto y yo nos sentamos durante el invierno, así que es bueno poner papel y bolígrafo, anunciarlo y seguir con los negocios como siempre. He sido parte de la familia de carreras de Mercedes durante 20 años y nunca he estado más feliz en un equipo de lo que estoy ahora”, ha dicho Lewis Hamilton.

Toto Wolff también se ha mostrado más que satisfecho con la prolongación del vínculo contractual con Hamilton, cuyos detalles económicos no han salido a la luz, aunque ya se sabe que los rumores apuntaban a una ficha de 40 millones anuales. “Hemos estado en la misma línea que Lewis desde que nos sentamos por primera vez para analizar los detalles de este contrato tras la temporada pasada, es comprensible que haya habido mucho interés y especulación en todo el proceso, por lo que es bueno dejar todo eso para descansar y hacer el anuncio. Firmamos los documentos finales esta semana y no queríamos hacer esperar más a la gente.No hay mucho sobre Lewis como piloto que no se haya dicho ya: es uno de los grandes de todos los tiempos y su palmarés habla por sí mismo”.

La renovación de Hamilton acerca la continuidad de Sainz en Renault

Con Lewis Hamilton renovado, se cierra una puerta más para Daniel Ricciardo de cara a salir de Red Bull en busca de un monoplaza más competitivo. De esta manera, lo más normal es que el australiano renueve con su actual equipo, lo que dejaría vía libre a Carlos Sainz para permanecer en Renault, ya que entre los energéticos no tendría sitio.