Mark Webber revela que pudo ser compañero de Alonso en Ferrari

Webber rechazó a Ferrari por la duración del contrato que le ofrecían. Robert Kubica también pudo ser compañero de Alonso en Maranello.

Primero fue Robert Kubica el que reconoció hace poco que pudo haber sido compañero de Fernando Alonso en Ferrari en 2012, pero su accidente en aquel fatídico rally de febrero de 2011 truncó la que hubiese sido la pareja de pilotos más potente de la época. Pues bien, ahora es Mark Webber el que reconoce que pudo haberse despedido de la Fórmula 1 vestido de rojo. Hubiese entrado en Maranello en 2013 con un contrato para esa temporada con opción a otra, algo que no le convenció. Finalmente, y ya con Porsche merodeando para llevarle al mundial de resistencia, se quedó en Red Bull aquella temporada que acabó significando su adiós.

“Yo le dije a Ferrari que quería sentarme en el coche y estar cómodo antes de firmar el contrato. En ese momento Porsche también entró en escena y yo tuve que pensar si prefería estar un año con Ferrari o quince con Porsche. Me gustaban todas las condiciones que me daban en Ferrari menos la duración del contrato. Pensé en estar en Red Bull algunos años más al final, y no me arrepiento de mi decisión con Ferrari”, ha afirmado Webber.

Otro de los puntos que no le gustaba especialmente a Webber era precisamente la presencia de Alonso en Ferrari, lo que le relegaba irremediablemente al puesto de segundo piloto. “Fernando estaba allí. Tenía claro que iba a ser el segundo piloto de Ferrari. Pero incluso así podría ganar carreras con ellos. No había ninguna forma de que yo fuese el piloto número uno teniendo a Fernando allí. Pero teníamos las cifras y el contrato apalabrado, un contrato de 1+1 años. Sobre el GP de Canadá empecé a dudar aunque Luca di Montezemolo me quería ver en Italia, y Flavio no quería porque el contrato parecía bastante normal”.

Webber reconoce además que éste no fue el único punto de encuentro que tuvo con Ferrari. Ya en 2008, durante el Gran Premio de Singapur una reunión con Briatore dejó claro que el del australiano y los de Maranello era un matrimonio que podía consumarse. “En el GP de Singapur de 2008 tuvimos una tarde interesante… como mínimo. Flavio Briatore tenía problemas con sus pilotos y Fernando Alonso y yo nos quedamos hablando con él. Flavio me dijo que antes de que me retirase iba a pilotar en Ferrari. Me encantó y me hubiera encantado poder pilotar para Ferrari. A Flavio le dije que me gustaría ir a Ferrari, pero que tenía contrato con Red Bull”.