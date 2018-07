Carlos Sainz: “He perdido unos 14 puntos por fallos de fiabilidad, estrategia y demás”

Sainz espera tener más suerte en la segunda mitad del año. Renault estrena un nuevo alerón delantero en Alemania.

El mundial de Fórmula 1 de este año se acerca a su ecuador con la disputa del Gran Premio de Alemania, momento ideal para empezar a hacer balance de lo sucedido hasta ahora. En el caso de Carlos Sainz es positivo, pero al madrileño no se le escapa que podría haber sumado más puntos de no haber mediado fallos ajenos a su pilotaje. “Son situaciones de un mundial que a mitad de temporada no han ayudado a obtener mejores resultados. Yo siempre digo que durante un año siempre se acaban compensando los fallos de fiabilidad, estrategia y demás. Confío en que la segunda mitad tendré un poco más de suerte. Si cuentas los puntos perdidos se han ido unos cuantos. Unos 14 o por ahí”.

También ha sido cuestionado Sainz en Hockenheim acerca de la influencia de la renovación de Hamilton en su futuro. De momento, el madrileño no sabe nada nuevo, aunque sí ha confirmado que, de volver a Red Bull, lo haría al primer equipo y no a Toro Rosso. “No sé si lo de Hamilton significa que me quedo. Por mucho que haya renovado, Ricciardo sigue sin firmar y hasta que no haga algún movimiento lo mío no va a cambiar. Seguimos un poco igual, pero todavía no hay nada seguro. Contractualmente solo podría volver a Red Bull”.

Centrándose ya en el fin de semana que le espera, Sainz espera con ganas saltar a la pista para evaluar el nuevo alerón delantero que trae Renault a Hockenheim, con el que los galos esperan ganar un par de décimas por vuelta. “Esperemos que si suponga algo el nuevo aleron que se note y nos de un poco más, la verdad es que lo empezamos a necesitar tras las ultimas carreras en las que se nos complica lo de ser cuartos en el campeonato. Se debe notar en curva larga rápida, que es donde más nos falta, y por eso sufrimos en Silverstone, Austria y Francia. Ahora vienen trazados más lentos como éste y Hungría donde esperamos recuperar”.