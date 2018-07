Fernando Alonso pide que el McLaren MCL33 tenga ‘modo fiesta’

Alonso piensa que McLaren debe centrarse en mejorar su rendimiento los sábados. La carrera de Hockenheim será una dura prueba para el McLaren MCL33.

No está siendo la temporada de McLaren como se vaticinaba en un principio. La llegada de Renault solamente ha servido para confirmar que el chasis británico, así como su aerodinámica, no son tan buenas como nos querían hacer ver en la época de Honda. Pero no todo es negro en el MCL33. Según Fernando Alonso, una mejora en el rendimiento durante las sesiones de clasificación, el gran mal del monoplaza naranja, serviría para mejorar los resultados en carrera. No obstante, el asturiano espera estar de nuevo en los puntos en la carrera de este fin de semana en Alemania.

“Sabemos que necesitamos trabajar en nuestras prestaciones en clasificación para darnos más posibilidades los domingos. También hemos visto que en las carreras podemos apretar y asegurar puntos, el objetivo es hacer lo mismo en Alemania”, ha dicho un Fernando Alonso que asegura disfrutar de la vuelta de Hockenheim al calendario. “Me gusta correr en Hockenheim y he ganado allí tres veces, así que es bueno volver tras la ausencia el año pasado. La pista es una de las clásicas, es divertida y hay un par de puntos para adelantar, además de una zona extra de DRS este año. Esperemos poder luchar con los coches que están cerca de nosotros”.

A pesar de esta alegría por volver a Hockenheim, Alonso tiene claro que la teutona es una pista en la que el McLaren MCL33 debería sufrir, al menos más que en Hungaroring, donde se disputa el Gran Premio de Hungría una semana más tarde. “Hockenheim no será fácil para McLaren. Vienen dos carreras antes del parón de verano en pistas muy diferentes. Debemos trabajar duro para adaptar nuestra configuración a cada una y maximizar nuestras opciones”.

Por su parte, Gil de Ferran, nuevo director deportivo de McLaren, ha asegurado que el viernes del Gran Premio de Alemania será bastante movido para el equipo británico, ya que deberán confirmar en pista los resultados obtenidos en las simulaciones previas. “El viernes será un día de mucho trabajo en la pista para nosotros, intentaremos correlacionar nuestro trabajo de simulaciones y afinar pensando en el sábado y el domingo”.