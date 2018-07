Jenson Button: “McLaren necesita un gran cambio o Alonso se irá”

Button piensa que aunque deje la F1, Alonso seguirá compitiendo. La decisión de Alonso se producirá después del verano.

El futuro de Fernando Alonso de cara a la temporada 2019 sigue llenando páginas y páginas, curiosamente alimentadas por todos menos por el protagonista. El último en hablar de ello ha sido Jenson Button, compañero del ovetense en McLaren durante las temporadas 2015 y 2016. Según éste, la escudería británica necesita una mejora radical inminente para atraer el interés de Alonso de cara a continuar en la Fórmula 1, a pesar de que notar que éste aún disfruta en el Gran Circo.

“Alonso claramente disfruta aún, pero como bicampeón acabar noveno y estar contento no es algo a lo que te acostumbras. Lo único que Fernando puede hacer es vencer a su compañero de equipo y lo hace. Sé lo frustrado que está, puedo escucharlo por la radio. No sé lo que va a hacer el próximo año, pero creo que necesitan un gran cambio en McLaren y tiene que creer mucho en que tendrán éxito en 2019 o se va a ir”, ha dicho Button.

De lo que no duda en ningún momento el campeón del mundo de 2009 es que Fernando Alonso va a seguir pilotando aunque sea fuera de la Fórmula 1. Jenson conoce bien al español, y sabe que la competición automovilística es algo que corre por sus venas. Si no, no se explica que hasta sus fines de semana libres -los pocos que tiene este año- los dedique a entrenar en cualquier aparato que tenga motor incorporado. “Si no se sienta en un coche en un fin de semana de carrera, se mete en un kart, siempre pilota, siempre acelera, sigue y sigue, lo necesita”.

Si tiene que mojarse Button sobre el futuro de Alonso, piensa que más pronto que tarde se dedicará en exclusiva al sueño de la Triple Corona, algo para lo que ya ‘solamente’ tiene que conquistar Indianápolis. “Tiene la ambición de ganar las 500 Millas de Indianápolis y la Triple Corona y creo que es una buena opción para él para el próximo año”.