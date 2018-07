Que Fernando Alonso y Kevin Magnussen nunca van a ser los mejores amigos no es ningún secreto. De hecho, el otro día te contamos dónde se encontraba el origen de este pique que acabó el domingo pasado con el jefe de Haas llamando llorón al asturiano. Pues metió usted la pata hasta el fondo, señor Steiner, porque según se ha demostrado con una imagen publicada en Twitter, el McLaren MCL33 de nuestro compatriota acabó la carrera de Silverstone con una gran mancha de goma provocada por la rueda trasera del monoplaza de Magnussen cuando el danés empujó a Fernando a la hierba.

#F1 #BritishGp 🇬🇧

This is how Alonso’s car looks after a contact… 👀#McLaren #Alonso #pitlane pic.twitter.com/vWwBPiisXd

— Alessandro™️🏎 🏁 (@BerrageizF1) 9 de julio de 2018