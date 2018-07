Verstappen: “Quizá corra la Indy o Le Mans si acabo viejo o lento”

Verstappen piensa que él o Hamilton nunca correrían otras categorías en este momento Max compara el caso de Alonso con el de su padre, que se fue de la F1 porque no ganaba

Descarado y polémico tanto dentro como fuera de la pista. Así es Max Verstappen, que ha hablado durante estos días de la posibilidad de correr en otras categorías como la IndyCar o el WEC, tal y como hace Fernando Alonso. Y no, al tulipán no le hace excesiva ilusión. “Lo haré tal vez si acabo viejo y lento, entonces será el momento de pensarlo”.

Entrando más en detalle en su análisis, Verstappen piensa que Alonso se dedica a otras competiciones simplemente porque no tiene el coche adecuado para pelear por ganar en la Fórmula 1. “Hacer cosas fuera de la F1 es algo que ocurre principalmente con pilotos que no están ganando. No poder ganar no es agradable porque solo ganar te da la motivación para seguir adelante. Fernando no ha estado en condiciones de ganar en los últimos años, y eso probablemente hace que quieras probar cosas diferentes: fue y ganó Le Mans, lo que ha debido ser una sensación increíble, algo muy bueno para él”.

Para justificar aún más su argumentación, Verstappen pone el ejemplo de Hamilton o incluso el de él mismo, dos pilotos que cuentan con monoplazas suficientemente competitivos como para pelear por triunfos en cada carrera. “Cuando tienes el mejor coche en la parrilla… todos pueden ganar con ese coche, cualquier piloto de F1 de los últimos cuatro años podría haber ganado en el Mercedes y es algo que todo el mundo sabe. Por eso no ves a Hamilton irse y hacer estas cosas porque está en una posición ganadora y no necesita ir a ningún otro lado para tener esa sensación. También es lo mismo para mí. Estoy en posición de luchar por las victorias en cada gran premio y mi motivación es muy alta, así que no quiero irme y hacer Le Mans o IndyCar o lo que sea”.

Puede que no le falte razón a Max Verstappen, sobre todo porque ha vivido un caso similar al de Alonso en casa. Su propio padre abandonó la Fórmula 1 porque no ganaba. “Mi padre tuvo el mismo problema. Estaba en la F1 y no ganó, entonces hay un momento en que tu motivación simplemente desaparece y lo que pasa te está matando por dentro”. Aunque en este último caso hay una pequeña diferencia, Max. Alonso conduce un coche con el que nadie ganaba, mientras que Jos Verstappen llegó a ser compañero de equipo de Michael Schumacher en Benetton, un coche que fue campeón del mundo. Quizás en aquella ocasión el problema no era el monoplaza…