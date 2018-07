Fernando Alonso: “Hay que dejar espacio, pero quedé por delante de Magnussen así que me da igual”

Alonso y Magnussen han protagonizado ya varios incidentes entre ellos.

Encontrarse en la pista con Kevin Magnussen es un problema. No es el danés de los pilotos que se corta a la hora de defender su posición, llevando a veces las luchas más allá de lo admisible. Hoy ha estado en el filo, pero el ser sospechoso habitual le perjudica. Sobre todo si el rival es Fernando Alonso, con quien se las ha tenido tiesas últimamente. El asturiano acusa a su rival de no haberle dejado suficiente espacio al tratar de adelantarle, aunque finalmente ha impuesto su ley con una maniobra de maestro.

“Venía por fuera y me han empujado hacia la tierra. Siempre se decía que había que dejar espacio, pero hoy no se dejó y no pasa nada. Luego cuando quedas detrás de un grupo de coches ya no tienes la posibilidad de atacar a los que estaban delante. Creo que perdimos alguna posición más por alguna decisión. Pero al final quedé por delante de él. Así que contento”, ha dicho Alonso al acabar la carrera.

A pesar de la felicidad que le da sumar puntos de nuevo, Alonso es consciente de que tiene que McLaren tiene que mejorar sus prestaciones, especialmente los sábados. En carrera Fernando puede defenderse de todos sus rivales, pero el déficit de rendimiento cuando de afrontar la clasificatoria se trata es bastante grande.

“Los sábados no están siendo lo que desearíamos, pero luego en las carreras conseguimos seguir el ritmo de los Renault, los Haas, los Force India. Estamos con todos ellos, sin muchos apuros e incluso en algunas partes somos más rápidos. Sin embargo, en los días de calificación estamos en otra Liga. Por consiguiente, lo que hay que hacer es mejorar las prestaciones de los sábados. Lo bueno es que durante los domingos hacemos la carrera que toca hacer y así estamos sumando puntos para el equipo. Por ello estoy contento”, ha finalizado Alonso.